رجح نائب رئيس الحكومة العراقية الأسبق بهاء الأعرجي صحة الأنباء المتداولة في الآونة الأخيرة، والتي تشير لقرب استقالة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي من منصبه.

وأضاف أن "الأنباء المتداولة في الأيام القليلة الماضية حول استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، إن لم تكن حقيقية، فليست بالبعيدة".

وتابع أن "عبد المهدي يؤمن ببناء دولة المؤسسات إلا أن الشركاء السياسيين لم يمنحوه الحرية الكاملة للبدء بعملية البناء وتصحيح أخطاء المراحل السابقة وذلك بسبب المحاصصة والاستحواذ".

وأشار الأعرجي إلى أن "عبد المهدي سيبادر إلى تقديم مرشحين من قبله للدرجات الخاصة والهيئات المستقلة في حال لم تتعاون الكتل معه في إكمال التشكيلة الوزاريّة وتقديم مرشحين مهنيين أكفاء".

واعتبر أن "استقالة عبد المهدي ستكون جاهزة عند وجود أي عرقلة من أي كتلة، كونه لا يريد أن يتحمل أخطاء الآخرين، فهو ليس من المتشبثين بالمنصب".

من جهة اخرى خففت محكمة عسكرية أمريكية، السبت، حكما يواجهه ضابط في القوات الخاصة الأمريكية، يدعى إدوارد غالاغر، والمتهم بارتكاب جرائم حرب في العراق.

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، فقد رفض القاضي الكابتن آرون روغ إسقاط تهمة القتل عن ضابط العمليات الخاصة في قوات "نافي سيلز"، وذلك على خلفية فضيحة محاولة طرف الادعاء التجسس على رسائل محامي غالاغر، ما أدى إلى طرد كبير المدعين من المحاكمة مؤخرا.

وقال روغ، إنه "سيسمح لمحامي غالاغر برفض شخصين إضافيين أثناء عملية تشكيل هيئة المحلفين في بداية المحاكمة"، دون ذكر السبب.

نتيجة لهذا القرار، يواجه الضابط، في أسوأ سيناريو، الحكم بالسجن المؤبد لكن مع إمكانية الإفراج المبكر، بحسب المصدر نفسه.

وكانت العقوبة القصوى، السجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المبكر، في حال إدانة الضابط بتهمة القتل عمدا في إحدى أبرز قضايا جرائم الحرب في تاريخ الولايات المتحدة.

ويرى "القاضي أن تصرفات المدعين أضرت باستعدادات محامي غالاغر للدفاع عنهم كلهم، وخالفت الحقوق الدستورية للضابط، بالإضافة إلى إضرارها بسمعة القضاء العسكري الأمريكي".

والإثنين الماضي، طرد القاضي كبير المدعين في قضية غالاغر، كريستوفر تشابلاك، في خطوة نادرة، قائلا إنه ليس مخولا بتحديد ما إذا كان تشابلاك متورطا في سوء السلوك غير أن هذه الخطوة مطلوبة في الظروف الحالية.

ومن المقرر، أن تبدأ محاكمة غالاغر، قائد فصيل في "نافي سيلز" (39 عاما)، في 17 يونيو الجاري، وهو يواجه اتهامات بقتل مدنيين أعزلين، هما طفلة ورجل مسن، إلى جانب ذبح أسير مصاب من عناصر تنظيم "داعش" التكفيري. بسكين في العراق عام 2017.