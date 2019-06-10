ذكرت مصادر إعلامية عبرية، صباح الأحد، أن بحرية العدو سيطرت على باخرة نقل في ميناء حيفا بعد ساعات من وقوع حدث أمني داخلها.

وقال موقع "والا" العبري أن الحدث بدأ عندما أخذ مجهولون في الباخرة الراسية في ميناء حيفا طاقمها رهائن، وهددوا بحرق الباخرة، قبل تدخل قوة بحرية إسرائيلية والسيطرة على الحدث.

وأشار الموقع إلى أن الحدث غير المألوف "جنائي على ما يبدو"، فيما يجري التحقيق في ظروفه.

في حين ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن حريقًا اندلع في باخرة نقل كانت قادمة من تركيا إلى ميناء حيفا، وأنها تتواجد الآن على بعد عدة كيلومترات من خليج حيفا، وتقوم البحرية الصهيونية بالسيطرة على الحدث.

وكانت مصادر عبرية قالت في وقت سابق الأحد إن جيش العدو يتابع حدثًا أمنيًا غير مألوف قبالة حيفا، وأن الرقابة فرضت تعتيمًا على التفاصيل.

من جانب آخر اقتحمت مجموعات المستوطنين الصهاينة، صباح الأحد، ساحات المسجد الأقصى المبارك، بمدينة القدس المحتلة. وأفادت مصادر فلسطينية، أنّ عشرات المستوطنين اقتحموا منذ ساعات الصباح الأولى، ساحات المسجد الأقصى، وتجولوا فيها، بحماية شرطة وقوات العدو الصهيوني.

وفي الضفة الغربية أصيب شاب فلسطيني، برصاص قوات العدو الصهيوني بالقرب من منطقة شيوخ العروب شمال مدينة الخليل.

وأفادت مصادر محلية وأمنية، بإصابة شاب بجروح متوسطة بعد إصابته بعيار ناري بالظهر خلال مواجهات اندلعت مع قوات العدو في منطقة الشيوخ وتم نقله لأحد المستشفيات القريبة.

إلى ذلك قالت هيئة شئون الأسرى والمحررين، الأحد، إن الأسير حسن العويوي، يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام منذ 69 يوما رفضا لاعتقاله الإداري، وسط تحذيرات من تدهور حالته الصحية.

والاعتقال الإداري هو الاعتقال الذي يصدر من جهة ما بحق شخص ما دون توجيه تهمة معينة أو لائحة اتهام بحيث يكون بناء على ملفات سرية استخبارية أو بسبب عدم وجود أو لنقص الأدلة ضد متهم ما، وهو ما يمارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين الذين لم يثبت ضدهم مخالفات معينة بحيث إنه إذا وجد ضابط المخابرات أنك تشكل خطرا على أمن المنطقة فيستطيع أن يحولك للاعتقال الإداري دون إبداء الأسباب.

وقالت الهيئة، في بيان صحفي، إن إدارة سجون الاحتلال نقلت الأسير العويوي، يوم الخميس الماضي، من معتقل "نيتسان الرملة" إلى مستشفى "برزلاي" بعد تدهور خطير طرأ على وضعه الصحي.

ولفتت إلى أن الأسير العويوي، يعاني من نقص كبير بالوزن وأوجاع حادة في المفاصل والخاصرة والرأس، وشعور دائم بالبرد، وآلام في المعدة، وعدم القدرة على الوقوف والحركة، كما يتعرض لسوء معاملة من قبل السجانين.

وحملت الهيئة، إدارة سجون الاحتلال المسؤولية كاملة عن صحة وحياة الأسير العويوي، لافتة إلى أن الإدارة تمنع الأسير من زيارة ذويه والمحامي.

يذكر أن الأسير العويوي أب لثلاثة أطفال، وهو أسير سابق أعاد الاحتلال اعتقاله في يناير من العام الجاري، وفرض عليه الاعتقال الإداري مدة أربعة أشهر، وجدد أمر اعتقاله للمرة الثانية، ما دفعه لخوض إضراب عن الطعام.

في سياق آخر كذّب رئيس مطار رفيق الحريري الدولي فادي الحسن، أنباء تحدثت عن هبوط طائرة قادمة من الارضي المحتلة الفلسطينية في مطار العاصمة اللبنانية بيروت.

وقال الحسن إن "الطائرة العسكرية الأمريكية التي هبطت قبل ظهر السبت في مطار العاصمة بيروت، أقلعت من مدينة الكويت مرورا بالأجواء السعودية والمصرية والقبرصية، ثم حطت في مطار حامات وبعده في مطار رفيق الحريري".

وأشار المسؤول اللبناني إلى أن الطائرة العسكرية الأمريكية "حصلت على إذن هبوط في المطار عبر قنوات دبلوماسية"، مضيفا أن "رئاسة المطار قامت بإعادة تسجيلات مسار الطائرة التي لم تأخذ أبدا مسارا من مطار تل أبيب".

وكان حساب IntelSky عبر تويتر نشر صورا تظهر طائرة عسكرية، قال إنها أقلعت من تل أبيب وهبطت في مطار بيروت السبت.