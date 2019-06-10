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رقم الخبر: 255123 تاريخ النشر: حزيران 09, 2019 الوقت: 20:15 الاقسام: عربيات  
فيضانات جارفة تشرد المئات جنوب الجزائر

فيضانات جارفة تشرد المئات جنوب الجزائر

تسببت الأمطار الغزيرة في مدينة إيليزي جنوبي الجزائر بفيضان الأودية وتشكل السيول التي خلفت أضرارا مادية كبيرة وأدت إلى تشريد المئات.

ولحقت أضراراً كبيرة بالمنازل والبنى التحتية التي غمرتها المياه، وتعطلت شبكات التزويد بالماء والكهرباء، وانقطعت معظم الطرق المؤدية لوسط المدينة.

وعبر العديد من السكان عن امتعاضهم الشديد لانسداد قنوات الصرف الصحي، كون الأمطار هطلت لمدة قصيرة ما كان لها أن تثقل عبء الصرف الصحي في المدينة.

واضطر الجيش الجزائري وقوات الحماية المدنية إلى تشكيل خلايا أزمة لإجلاء المواطنين المحاصرين بالمياه.

 

 
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مصدر الخبر: الجزائر ـ وكالات
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