أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية مقتل شخصين، الأحد، إثر تعرضهما للضرب والطعن بآلات حادة، ليرتفع بذلك عدد القتلى في السودان منذ فض الاعتصام أمام القيادة العامة الأسبوع الماضي إلى 117 قتيلا.

وذكر بيان صادر عن لجنة الأطباء "ارتقى قبل قليل شهيدين بمستشفى السلاح الطبي، إثر تعرضهم للضرب والطعن بآلات حادة (سواطير) من قبل مليشيات الجنجويد".

وأضاف البيان "يوجد كذلك عدد من الإصابات الأخرى التي تم إسعافها".

ووصلت المحادثات بين المجلس العسكري والمعارضة إلى طريق مسدود، في ظل خلافات عميقة بشأن من ينبغي أن يقود المرحلة الانتقالية نحو الديمقراطية، ومدتها ثلاث سنوات.

كما أفاد شهود عيان بأن عدة تظاهرات تم تنظيمها في مدينة الخرطوم بحري.

وأضاف شهود عيان أن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع تجاه المتظاهرين.

وكانت لجنة أطباء السودان المركزية أعلنت صباح الأحد وفاة شخص متأثرا بإصابته بطلق ناري في الصدر، ليرتفع بذلك عدد القتلى إثر فض القوات السودانية اعتصام القيادة العامة إلى 115 شخصا.

إلى ذلك بدأ المحتجون في السودان عصيانا مدنيا يستمر حتى تسليم المجلس العسكري الانتقالي السلطة لحكومة مدنية وطالب تجمّع المهنيين السودانيين، بإذاعة بيان تسليم السلطة للمدنيين عبر التلفزيون.

وأصدر تجمع المهنيين السودانيين بيانا بالجدول الثوري الأسبوعي، أوضح فيه أن "شعبنا السوداني الأبي ماض في طريق ثورته الذي اختطه بدماء الشهداء، من أجل بلوغ فجر الخلاص عنوة واقتدارا صعودا لا هبوطا، فالصعود مسلك الشهداء والعصافير والهبوط صفة الرواسب والأثقال".