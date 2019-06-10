بعث الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، الأحد، رسالتين إلى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في وفاة والدة رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح.

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد "بعث الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، ورئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح في وفاة السيدة وضحة علي عبدالرحمن المنير".

كما بعث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، برقية عزاء ومواساة، للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وأخرى لرئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح.

وفي الإمارات، بعث "الرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان برقية تعزية إلى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بوفاة السيدة وضحة المنير، أعرب خلالها عن خالص مواساته في الفقيدة راجيا الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته.

وكان أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وجه رسالة مساء السبت إلى أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. وبعث أمير قطر، ببرقيتي تعزية إلى أمير دولة الكويت وإلى رئيس مجلس الوزراء، في وفاة والدة رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، بحسب وكالة الأنباء القطرية.