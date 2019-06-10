ونشر الحساب الرسمي لـ"السفارة الافتراضية لـ" إسرائيل" في دول مجلس التعاون"، المكرس لتعزيز الحوار مع شعوب هذه الدول، تغريدة جديدة هنأ فيها بحفل زفاف أبناء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد.

وقال الحساب الرسمي لتلك السفارة الافتراضية: ألف مبروك للإمارات، زفاف أبناء الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي رئيس مجلس الوزراء. بالرفاء والبنين ومبروك لشعب الإمارات ونتمنى أن تعم الأفراح الإمارات دائما.

واحتفت الخميس الماضي دولة الإمارات بأفراح أبناء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وهم الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، والشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، والشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة.