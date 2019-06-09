

وقال اسماعيلي في تصريح لمراسل وكالة انباء فارس بشأن اطلاق سراح "نزار زكا" ووجود اسمه في قائمة تضم 691 من المحكومين الذين صدر عنهم عفو من قبل قائد الثورة: ان اسم هذا المتهم لم يكن في هذه القائمة.

واضاف: لقد تلقينا التماسا من قبل هذا المتهم وطلبا من المسؤولين السياسيين اللبنانيين بأنه يتم العفو عنه وإطلاق سراحه، ونحن ندرس هذا الالتماس بشكل خاص.

وفيما سيتم تبادل "نزار زكا" مع احد المتهمين في الخارج او تم وضع شروط لاطلاق سراحه، قال اسماعيلي: ان موضوع الافراج عنه يتم دراسته بشكل خاص، لكن لم يتم تحديد شروط لذلك حتى الآن.

واردف المتحدث باسم القضاء الايراني: بمجرد تحديد نتيجة هذا الطلب، سيتم إبلاغه الى جميع وسائل الاعلام.

يذكر انه في الوقت الذي تم فيه الاعلان عن خبر عفو قائد الثورة عن 691 مدانا بمناسبة عيد الفطر، ذكرت بعض المصادر الاخبارية إن اسم "نزار زكا" المتهم بقضية أمنية كان أيضا مدرجا في القائمة وسيتم اطلاق سراحه قريبا.

يذكر ان "نزار زكا" الذي يحمل ايضا الجنسيتين اللبنانية والاميركية تم اعتقاله بطهران لعام 2015، بتهمة امنية، وصدر الحكم بسجنة لمدة 15 سنة.





