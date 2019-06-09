أكدت رئيسة جمهورية نيبال "بيديا ديفي بهانداري" علي تنمية العلاقات بين طهران وكاتماندو في جميع المجالات، خلال مراسم تقديم السفير الايراني الجديد غير المقيم في نيبال اوراق اعتماده لها؛ مشيرة الى تاريخ العلاقات والحضارة العريقة للبلدين.

ونوهت رئيسة جمهورية نيبال الى ضرورة تنمية العلاقات الاقتصادية بين الشعبين الايراني والنيبالي في سياق إرساء السلام والصداقة على الصعيدين الإقليمي والدولي ودعت السفير الايراني الى ابلاغ تحياتها لنظيرها الايراني؛ متمنية دوام التوفيق والنجاح للجمهورية الإسلامية الإيرانية حكومة وشعبا.

من جانبه، اكد "علي جكني" سفير ايران غير المقيم لدي نيبال على استعداد طهران لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية وتعزيز الاستثمار وتصدير الخدمات الفنية والهندسية والسياحية وتوطيد أواصر التعاون بين الشعبين وضرورة التوقيع وتبادل الوثائق والاتفاقيات ذات الصلة .

علما، ان سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في نيودلهي، في نفس الوقت سفيرا غير مقيما لإيران في كاتماندو.





