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رقم الخبر: 255115 تاريخ النشر: حزيران 09, 2019 الوقت: 17:55 الاقسام: محليات  
اللواء صفوي: قدرات الثورة الإسلامية وثقافة المقاومة تشكل تحدياً لأمريكا

اللواء صفوي: قدرات الثورة الإسلامية وثقافة المقاومة تشكل تحدياً لأمريكا

أوضح مستشار قائد الثورة اللواء يحيى صفوي أن قدرات الثورة الإسلامية وثقافة المقاومة بمحورية إيران الإسلامية في المنطقة تشكل تحديا كبيرا في وجه امريكا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مستشار قائد الثورة اللواء يحيى صفوي أشار اليوم الأحد خلال المؤتمر الوطني لاعلام الثورة ورواد الدفاع المقدس خلال ثماني سنوات في قم أاى أن أميركا وأوروبا تعتبران الحضارة الإسلامية تشكل تحديا لهما على الرغم من أنهما يحاولان تغيير نمط حياتنا وثقافتنا والقضاء على القيم الإسلامية والثورة باستخدام الأقمار الصناعية والفضاء الإلكتروني ، ولكن الآن تحولت الثورة الإسلامية إلى مركز ثقافي مهم في العالم.
وأضاف ان أميركا اليوم تواجه تحديا وأزمة اقتصادية  منوها إلى أن الصين مصرة على سيطرتها الاقتصادية على أميركا.
وتابع صفوي اليوم مليار و670 مسلم تحت تأثير الثورة الإسلامية وحتى نهاية القرن الواحد والعشرين سيتحولون إلى قوة ثقافية عالمية.
ولفت إلى أن الطريق الوحيد للعزة الوطنية هو الاعتماد على تدابير القيادة والاقتصاد المقاوم للوصول إلى النجاح من خلال استراتيجيات الاقتصاد لثلاثين عاما.
وطالب صفوي رجال الدين توضيح الاستراتيجية العامة للثورة الاسلامية للاجيال الجديدة لان افكارهم ونظرتهم للثورة والدفاع المقدس مختلفة عما سبقهم  والتعاون في متابعة وحل المشاكل على صعيدالمحافظة والدولة.


 

 
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