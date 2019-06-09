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|رقم الخبر: 255114
|تاريخ النشر: حزيران 09, 2019
|الوقت: 17:54
|الاقسام: دوليات
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القائم بأعمال الرئيس المولدوفي يوقع مرسوماً يقضي بحل البرلمان وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة
أعلن القائم بأعمال الرئيس المولدوفي بافيل فيليب الأحد أنه وقع مرسوماً يقضي بحل البرلمان، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة يوم 7 أيلول/سبتمبر القادم.
وقال فيليب، خلال مؤتمر صحفي، “حددت المحكمة الدستورية شروط حل البرلمان. وأنا أمامكم أوقع على مرسوم بشأن إجراء انتخابات مبكرة في 7 أيلول/سبتمبر.
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