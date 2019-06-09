  • الأحد ٥ شوال ١٤٤٠
  • الأحد , يونيو 09, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 255114 تاريخ النشر: حزيران 09, 2019 الوقت: 17:54 الاقسام: دوليات  
القائم بأعمال الرئيس المولدوفي يوقع مرسوماً يقضي بحل البرلمان وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة

القائم بأعمال الرئيس المولدوفي يوقع مرسوماً يقضي بحل البرلمان وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة

أعلن القائم بأعمال الرئيس المولدوفي بافيل فيليب الأحد أنه وقع مرسوماً يقضي بحل البرلمان، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة يوم 7 أيلول/سبتمبر القادم.

 وقال فيليب، خلال مؤتمر صحفي، “حددت المحكمة الدستورية شروط حل البرلمان. وأنا أمامكم أوقع على مرسوم بشأن إجراء انتخابات مبكرة في 7 أيلول/سبتمبر.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/1711 sec