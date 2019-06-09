القائم بأعمال الرئيس المولدوفي يوقع مرسوماً يقضي بحل البرلمان وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة أعلن القائم بأعمال الرئيس المولدوفي بافيل فيليب الأحد أنه وقع مرسوماً يقضي بحل البرلمان، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة يوم 7 أيلول/سبتمبر القادم.