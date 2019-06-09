وقال ماس، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في العاصمة عمان الأحد، “نحن على علم بالوضع الاقتصادي الصعب في الأردن نعرف ذلك جيدا ولذلك يسعدنا تواصل الاردن بشكل مشترك مع صندوق النقد الدولي بشكل شجاع جدا ونحن نحترم ذلك”. وأضاف “ألمانيا تساعد الاردن في هذا الطريق بمنح قرض مالي غير مشروط بقيمة مئة مليون دولار أميركي”.

من جهته، قال الصفدي خلال التصريحات التي تلت مباحثات جمعت الطرفين بأن “ألمانيا ثاني أكبر مانح استراتيجي للمملكة وثمة تعاون في كافة المناحي بين البلدين” مؤكدا أن “التعاون والتشاور بين المملكة وألمانيا مستمر”. وأشار الصفدي إلى أن “لقاء اليوم كان فرصة ليس لتعزيز العلاقات الثنائية وحسب بل للتواصل المستمر حول المشاكل التي تواجهها المنطقة”، مبينا أن “القضية الفلسطينية كانت في مقدمة ما بحثنا ونحن وألمانيا متفقان على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لحل الصراع”.

وحول أزمات المنطقة أشار الصفدي إلى أن البلدين “متفقان على ضرورة تكثيف الجهود لحل الأزمة في سوريا وحل أزمات المنطقة على أساس الحوار وعلى الاسس التي تضمن علاقات اقليمية قائمة على مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الدول الداخلية، وعلى علاقات إقليمية صحية جيدة”. وأضاف الصفدي “نحن وألمانيا ننطلق من ذات المبادئ التي تستهدف التنمية وحل قضايا المنطقة مثل قضية اللاجئين السوريين ونؤكد تقديرنا لجهود ألمانيا تقديرنا للدعم الذي قدمته المانيا للمملكة في جهودها تلبية احتياجات مليون وثلاثمائة ألف شقيق سوري يعيشون في الأردن رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المملكة”.

من جهته قال وزير الخارجية الألماني “تم التركيز في المحادثات على الوضع في الشرق الاوسط والمتغيرات الراهنة”. واضاف “نحن نراهن على تقييم الأردن على الوضع نظرا لدور الاردن المتوازن في المنطقة وبالنسبة لنا الدور الأردني مهم جدا ونحن نكن كل الاحترام والتقدير لدور الاردن البناء والمستمر”. وفيما يخص مسألة اللجوء السوري قال ماس “نحن نستمر في معالجة هذه القضايا بشكل وثيق”. وحول الإرهاب وما يتعلق بتنظيم “داعش” ، قال ماس “منذ عام 2017 وقاعدة الجيش الألماني موجودة في الأردن في منطقة الازرق وأنا علمت في مباحثاتي في بغداد أن داعش صحيح لم تعد لديها أي أراض لكن التهديد الداعشي مستمر وبشكل مخفي”، مبينا أن بلاده تعتبر أن “هذه المهمة كبيرة ومهمة جدا للجيش الألماني”.

وتابع الوزير ماس شارحاً شرح “نحن نود ان نساهم في عدم اعادة بناء هياكل داعش في المنطقة حتى لا يتمكن هذا التنظيم من ارتكاب جرائم جديد في المنطقة وفي كل العالم”. ويقوم وزير الخارجية الألماني حاليا بجولة في منطقة الشرق الأوسط تشمل بالإضافة إلى الأردن كلا من العراق والإمارات وإيران.





