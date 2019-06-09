أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح الأحد، نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة تجاه المزارعين ورعاة الأغنام على حدود الجنوبية لقطاع غزة.

وقال شهود عيان أن الأبراج العسكرية وكذلك قوات مترجلة على الحدود أطلقت النار بشكل مكثف تجاه المزارعين ورعاة الأغنام شرق خانيونس، وإلى الجنوب قبالة موقع صوفا شرق رفح، دون أن يبلغ عن إصابات.





