قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية: إنها ستدرس تقديم شكوى لدى المحكمة الجنائية الدولية ضد السفير الامريكي لدى كيان الاحتلال، ديفيد فرديمان، والذي اعتبر فيها أن "من حق اسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة".

وأضافت الوزارة في بيان لها الأحد أن "كلام فريدمان العنصري يرتقي لدرجة تقديم شكوى ضده لدى المحكمة الجنائية الدولية، لما يرتكبه من تصريحات وأفعال ومحاولات لفرض رؤيته العنصرية، وهو ما يدلل على خطورته على السلم والأمن في المنطقة، وتعريضه الشعب الفلسطيني لعديد المخاطر والمؤامرات".

وأضافت الوزارة في بيانها: إن حديث "المستوطن فريدمان يفضح حقيقته، ويفضح حقيقة أفكاره وأفكار أقرانه من عصبة المستوطنين بلباس أمريكي رسمي".

الى ذلك استنكرت الفصائل الفلسطينية تصريحات السفير الأمريكي لدى الكيان الصهيوني ديفيد فريدمان التي قال فيها إن لحكومة الاحتلال الحق في ضم جزء من الضفة الغربية المحتلّة. فجاءت الردود كالتالي.

القيادي في حركة الجهاد الاسلامي، داوود شهاب إعتبر أن "فريدمان مستوطن متطرف ينفذ السياسات الاستعمارية والاستيطانية لمرؤوسيه"، مشيراً إلى أن الصفة التي يحملها السفير مجردة من كل معنى، سوى أنها غطاء لتحركاته و المهام الموكلة إليه".

ولفت شهاب الى أن هذه التصريحات تدل على حقيقة دوره وأطماعه الاستعمارية، مشدداً على أن زمن التوسع الاستعماري قد ولى وانتهى، وأن الأطماع الاستعمارية مصيرها الفناء.

من جهتها، إعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن تلك التصريحات هي عدائية تتطابق مع تصريحات المستوطنين الصهاينة، كما أنها تأكيدٌ إضافي على السياسة الأمريكية الشريكة لهذا الكيان في إحتلاله، ودعمه بإقامة المزيد من المستوطنات على الأراضي الفلسطينية، وفي تشجيعه بالتنكر وعدم الاستجابة لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.

وأضافت الجبهة: أنه أمام هذه السياسة الأمريكية التي لم تتوقف عن دعم الاحتلال، وتقديم الهدايا له من أرضنا وحقوقنا، بات من المهم الاتفاق على سياسة وطنية فلسطينية موحدة تتعامل مع الإدارة الأمريكية وممثليها على مختلف المستويات بصفتها عدوٌ لشعبنا.

كما دعت إلى إتخاذ خطوات عملية من السياسات الأمريكية الشريكة للاحتلال، ودعوة مملكة البحرين بإلغاء استضافتها للورشة الاقتصاديّة التي ستعقد أواخر هذا الشهر، والتي يراد لها توفير الدعم لاستمرار الاحتلال الصهيوني لفلسطين.

القيادي في حركة "حماس" باسم نعيم رفض التصريحات قائلاً: أنّها تعكس "العقلية الاستعمارية المدمرة" للإدارة الأمريكية المتطرفة، معتبراً في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" أن هذه التصريحات ستوجّه "ضربة قاضية للاستقرار هنا، وفي الإقليم، وكذلك لما يسمى بالشرعية الدولية".

منظمة التحرير الفلسطينية بدورها ردت عبر سكرتيرها العام صائب عريقات الذي قال: إن ضم أراضي الضفة الغربية للإحتلال هو بمثابة "جريمة حرب بموجب القانون الدولي"، مضيفاً: إن "واشنطن توفر أسبابًا كافية للجميع لعدم المشاركة في مؤتمر البحرين الاقتصادي".

أما حركة الأحرار، فرأت في تصريح فريدمان مواصلةً للعدوان والتحريض على الشعب والأرض، واستمراراً للدعم والانحياز الأمريكي للاحتلال ومخططاته التهويدية والاستيطانية.

ودعت إلى تصعيد المقاومة والاشتباك مع الاحتلال وللمزيد من العمليات البطولية.

إلى ذلك، قال مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية: "ان تصريحات السفير الامريكي (..) وقحة ولا قيمة لها وهي تمثل تعدياً سافرا ًعلى القانون الدولي".

وأضاف البرغوثي: "هذه التصريحات لم تفاجئ أحداً، ففريدمان يعمل منذ مدة ناطقاً رسمياً لدى نتنياهو والمستوطنين "الاسرائيليين" المتطرفين، وتصريحاته تفضح زيف إدعاءات فريق ما يسمى (بصفقة القرن) التي يرفضها الفلسطينيون ويجب ان ترفضها كل الدول العربية ودول العالم.