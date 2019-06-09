أكد مساعد وزير الطاقة، ان ايران تتسلم حالياً مستحقات تصدير الكهرباء للعراق بعملتي الدينار واليورو، وأن بغداد سددت ما يصل لـ50 بالمئة من إجمالي الديون المترتبة عليها بهذا الخصوص.

وأوضح همايون حائري، في تصريح لوكالة أنباء فارس يوم الأحد، بأن حجم صادرات الكهرباء لدول الجوار تبلغ 1200 ميغاواط، مقابل استيراد 350 ميغاواط. ولفت الى أن دول الجوار تقر بجودة الكهرباء الايرانية على خلفية قوة شبكة الصناعة الكهربائية.

في سياق آخر، أكد القنصل العام الايراني في مدينة أربيل (مركز إقليم كردستان العراق) على أهمية المعرض الاقتصادي الايراني المرتقب إقامته في أربيل للتعريف بالطاقات التصديرية المتوفرة في البلاد وتعزيز العلاقات التجارية مع الإقليم.

وأوضح مرتضى عبادي، في تصريح له، ان المعرض سيقام بتاريخ 11 حزيران/ يونيو وبمشاركة 200 شركة تجارية وصناعية بهدف الترويج للطاقات التصديرية المتاحة في الجمهورية الاسلامية الايرانية. وتابع: ان المعرض سيقام بمقر المعارض الدولية في أربيل على مساحة 7000 مترمربع ويستمر أعماله على مدى 5 أيام لاستقبال العموم ولا سيما المسؤولين ورجال الأعمال والتجار.

على صعيد آخر، تطرق عبادي الى الحظر الأمريكي الجائر ضد ايران؛ مبيناً انه رغم آثار هذا الحظر التي طالت أدوية المرضى والتحويلات المالية لمساعدة منكوبي السيول في البلاد؛ لكن الرؤية الموضوعية التي تتحلى بها الجمهورية الاسلامية تجاه دول الجوار وأيضاً المصالح المشتركة المادية والمعنوية بين ايران والعراق بما في ذلك اقليم كردستان العراق، أدت إلى إفشال نتائج الحظر الاقتصادي الأمريكي.

على صعيد آخر، قال رئيس غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة في محافظة جرجان: إن وفداً يضم 30 تاجراً من محافظة غلستان (شمال إيران) توجه إلى إقليم كردستان العراق للمشاركة في المعرض الخاص بالجمهورية الإسلامية الإيرانية في أربيل.

وصرح أمير يوسفي، لمراسل (إرنا) الأحد: ان الوفد هو في إطار 14 شركة إنتاجية تشارك في المعرض وتعرض منتجاتها مع محافظات أخرى من البلاد. وقال: إن المعرض الحصري للجمهورية الإسلامية الإيرانية سيقام في الفترة من 11 إلى 15 يونيو في أربيل بإقليم كردستان العراق. وأضاف: ان المشاركة في هذه المعارض ستكون ذات فائدة كبيرة للتسويق التجاري الإيراني، بما في ذلك محافظة غلستان.

والعراق هو واحد من الدول الثلاث الأولى التي تستورد البضائع من غلستان، وفقاً للأجهزة الاقتصادية بالمحافظة.

وتقع محافظة غلستان في شمال إيران، وتحدها من الشمال تركمانستان وبحر قزوين، ومن الشرق خراسان الشمالية، ومن الغرب مازندران، ومن الجنوب سمنان .