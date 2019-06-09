قال المدير الأسبق للشركة الوطنية الايرانية للصناعات البتروكيمياوية، عبدالحسين بيات، ان أميركا تعلم جيداً أن قطاع البتروكيمياويات الايراني لن يتأثر بالحظر الجديد.

وأشار بيات، في تصريح لمراسل فارس، الى الحظر الأميركي الجديد على قطاع البتروكيمياويات الايراني، وقال: هذا القطاع الصناعي لا يتأثر بالحظر ليس في ايران فحسب، بل في أي بلد في العالم. ولفت الى مرحلة الحظر على هذا القطاع سابقاً، موضحاً ان ايران كانت تصدر منتجاتها من البتروكيمياويات رغم الحظر وتجاوزت الصعوبات في تلك المرحلة وتستطيع الآن أيضاً مواصلة التصدير.

ونوه بيات الى أن القطاع الخاص هو الذي يضطلع بإنتاج وتسويق البتروكيمياويات في ايران، والتجارب السابقة المكتسبة من قبل هذا القطاع تدلل على إمكانية الصادرات والتسويق رغم الحظر دون أية عقبات.