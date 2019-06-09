تمّ توقيع ثلاث إتفاقيات وعقود لتحديث أسطول سكك الحديد في البلاد في اليوم الأول للمعرض الدولي للنقل بالسكك الحديد.

بالتزامن مع المعرض الدولي السابع للنقل السككي والمؤتمر الدولي السادس حول أحدث التطورات في هندسة سكك الحديد، تم توقيع 3 مذكرات تفاهم واتفاقية بشأن تمويل وإنتاج أسطول سكك الحديد في البلاد.

كما تم بحضور وزير الطرق الايراني تدشين 400 عربة قطار محلية الصنع، وذلك في إطار فعاليات الدورة السابعة من معرض صناعة الشحن والنقل.

من جهة ثانية، وقعت جامعة العلوم والصناعة الايرانية، على هامش المعرض، مذكرة تفاهم مع جامعة (بورتو) الفنية الهندسية بهدف تبادل طلبة الجامعات والأساتذة وإقامة الدورات التدريبية المشتركة.