أشار رئيس غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة في مدينة تبريز مركز محافظة آذربايجان الشرقية (شمال غرب البلاد) الى ماضي علاقات الصداقة الممتدة 400 عام بين ايران وتركيا، معتبراً هذه المدينة مركز التبادل التجاري بين البلدين.

وقال يونس جائلة في تصريح أدلى به للصحفيين، السبت: ان تبريز تسعى لتطوير العلاقات التجارية حيث يتم الاستفادة في هذا المجال من طاقات الجهاز الدبلوماسي للبلدين.

وأشار جائلة الى بعض مشاكل التجار الايرانيين والأتراك إثر إجراءات الحظر المفروضة من قبل أميركا ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية، وقال: ان الجهود تبذل من أجل تحديد هذه المشاكل من قبل غرفة التجارة في تبريز ومعالجتها بتعاون المسؤولين المعنيين وتجار البلدين. ونوه الى أن الميزان التجاري مع تركيا يميل لصالح ايران نظراً لصادرات المواد النفطية الايرانية الى تركيا.