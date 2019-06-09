اللقاء سيقام عند الساعة التاسعة مساءً بتشكيلة نجوم الكرة المؤلفة من، احمد راضي ويونس محمود ونور صبري ونشات اكرم وهوار ملامحمد وعباس عبيد وعلي حسين رحيمه ومهدي كريم وعلي وهيب والحارس جليل زيدان وحيدر عبد الرزاق ومؤيد خالد وعلي خضير وعلي منصور وسامر سعيد واخرين وبقيادة المدربين رحيم حميد وشاكر محمود ومشرفي المنتخب غانم عريبي وكريم صدام. اما منتخب رواد اقليم كردستان فسيضم عدد من لاعبي منتخب العراق السابقين، خالد مشير ورافد بدر الدين وجاسم محمد حاجي وعدد من لاعبي اربيل والسليمانية وباقي اندية الاقليم. يشار الى ان مبادرة نجوم الكرة هي الاولى من نوعها من خلال اللعب في احدى محافظات الاقليم ومبادرة تستحق الاشادة في لم الشمل العراقي.