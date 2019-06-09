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رقم الخبر: 255102 تاريخ النشر: حزيران 09, 2019 الوقت: 17:30 الاقسام: رياضة  
نجوم الكرة السابقين في مباراة اعتزالية بالسليمانية

نجوم الكرة السابقين في مباراة اعتزالية بالسليمانية

يقام يوم غد الاثنين على ملعب السليمانية مهرجان احتفالي بمناسبة اعتزال لاعب نادي السليمانية السابق احمد سالار، يتخلله لقاء يجمع نجوم الكرة العراقية السابقين مع منتخب رواد اقليم كردستان العراق.

اللقاء سيقام عند الساعة التاسعة مساءً بتشكيلة نجوم الكرة المؤلفة من، احمد راضي ويونس محمود ونور صبري  ونشات اكرم وهوار ملامحمد وعباس عبيد وعلي حسين رحيمه ومهدي كريم وعلي وهيب والحارس جليل زيدان وحيدر عبد الرزاق ومؤيد خالد وعلي خضير وعلي منصور وسامر سعيد واخرين وبقيادة المدربين رحيم حميد وشاكر محمود ومشرفي المنتخب غانم عريبي وكريم صدام.  اما منتخب رواد اقليم كردستان فسيضم عدد من لاعبي منتخب العراق السابقين، خالد مشير ورافد بدر الدين وجاسم محمد حاجي وعدد من لاعبي اربيل والسليمانية وباقي اندية الاقليم. يشار الى ان مبادرة نجوم الكرة هي الاولى من نوعها من خلال اللعب في احدى محافظات الاقليم ومبادرة تستحق الاشادة في لم الشمل العراقي.

 
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مصدر الخبر: بغداد اليوم
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