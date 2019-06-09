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رقم الخبر: 255101 تاريخ النشر: حزيران 09, 2019 الوقت: 17:30 الاقسام: رياضة  
دوري الأمم للطائرة.. ايران تسقط اليابان بثلاثية

دوري الأمم للطائرة.. ايران تسقط اليابان بثلاثية

تغلب منتخب ايران على نظيره الياباني بثلاثة اشواط دون رد وذلك في اطار الجولة الثالثة والاخيرة من المرحلة الثانية بدوري الامم للكرة الطائرة التي استضافتها اليابان.

فرض منتخب ايران سيطرته منذ البداية وانهى الشوط الاول بنتيجة 25-22 والثاني 25-21 والثالث 25-19 نقطة.

ورفع منتخب ايران رصيد انتصاراته الى 5 انتصارات في مقابل خسارة واحدة امام البرازيل الجمعة الماضية بنتيجة 2-3.

وستسضيف "مدينة ارومية" شمال غرب ايران، المرحلة الثالثة من دوري الامم للكرة الطائرة الجمعة المقبلة، حيث سيواجه اصحاب الارض، كندا وبولندا وروسيا على التوالي.

 
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مصدر الخبر: وكالة فارس
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