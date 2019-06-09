أفادت صحيفة “سبورت” الإسبانية أن النجم الفرنسي أنطوان جريزمان قد توصل إلى اتفاق للعب مع باريس سان جيرمان في الموسم المقبل.

ومنذ إعلان الفرنسي الدولي رحيله عن أتلتيكو مدريد قبل ثلاثة أسابيع تم ربطه بقوة بالانتقال إلى برشلونة، ومانشستر يونايتد، وباريس سان جيرمان، وبايرن ميونخ. لكن النجم الفرنسي لمح يوم أمس في مقابلة مع “تيلي متان” الفرنسية أن مستقبله محسوم فعلاً.

حيث قال:“أنا أعرف بالفعل أين سألعب الموسم المقبل.”

وحسب نفس المصدر جريزمان سيكون بديل كافاني في النادي الفرنسي وقد التقى بالفعل مع رئيس النادي الباريسي ناصر الخليفي وهناك اتفاق مكتمل بين الطرفين.

ومن الواضح أنه لن يكون توقيع جريزمان رسميًا حتى الأول من يوليو، حيث سينخفض الشرط الجزائي في عقده من 200 مليون يورو إلى 120 مليون يورو.