  • الأحد ٥ شوال ١٤٤٠
  • الأحد , يونيو 09, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 255100 تاريخ النشر: حزيران 09, 2019 الوقت: 17:29 الاقسام: رياضة  
جريزمان يتوصل إلى اتفاق مع باريس سان جيرمان

جريزمان يتوصل إلى اتفاق مع باريس سان جيرمان

أفادت صحيفة “سبورت” الإسبانية أن النجم الفرنسي أنطوان جريزمان قد توصل إلى اتفاق للعب مع باريس سان جيرمان في الموسم المقبل.

ومنذ إعلان الفرنسي الدولي رحيله عن أتلتيكو مدريد قبل ثلاثة أسابيع تم ربطه بقوة بالانتقال إلى برشلونة، ومانشستر يونايتد، وباريس سان جيرمان، وبايرن ميونخ. لكن النجم الفرنسي لمح يوم أمس في مقابلة مع “تيلي متان” الفرنسية أن مستقبله محسوم فعلاً.

حيث قال:“أنا أعرف بالفعل أين سألعب الموسم المقبل.”

وحسب نفس المصدر جريزمان سيكون بديل كافاني في النادي الفرنسي وقد التقى بالفعل مع رئيس النادي الباريسي ناصر الخليفي وهناك اتفاق مكتمل بين الطرفين.

ومن الواضح أنه لن يكون توقيع جريزمان رسميًا حتى الأول من يوليو، حيث سينخفض الشرط الجزائي في عقده من 200 مليون يورو إلى 120 مليون يورو.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: سبورت 360
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/3475 sec