أفادت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن نادي ريال مدريد الإسباني منح مدافعه البرازيلي مارسيلو حرية تقرير مصيره هذا الصيف إما بالبقاء مع الفريق والموافقة على لعب دور ثانوي أو الرحيل وسيحترم النادي قراره في كلتا الحالتين.

ويقترب النادي الأبيض من تعزيز مركز الظهير الأيسر بعدما توصل إلى اتفاق مع ليون للتعاقد مع فيرلاند ميندي (24 عاماً) في صفقة من المتوقع أن تكلف حوالي 50 مليون يورو. ويصل النجم الفرنسي بهدف واحد هو أن يكون أساسياً في خطط زيدان الموسم المقبل.

وصوله يشكك في استمرارية مارسيلو. سيكون للبرازيلي دور ثانوي داخل الفريق، والآن عليه أن يحسم مصيره ويتعامل مع حقيقة تغير دوره داخل الفريق ، على الرغم من حقيقة أنه كان بديلاً جيداً في وقت سولاري.

ريال مدريد يحترم مارسيلو و ما قدمه للفريق، ويتركون خيار بقائه من عدمه بين يديه، وينتظرون رداً نهائياً منه في الأيام القليلة القادمة لاتخاذ قرار آخر بشأن بقاء ريجيلون أو رحيله بعدما عبر الأخير عن رغبته في البقاء.

ويعتبر يوفنتوس أكثر الأندية المهتمة بالنجم البرازيلي وقد يرغب اللاعب بجمع شمله بزميله السابق كريستيانو رونالدو.