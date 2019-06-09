واصلت قوات الشرطة الفرنسية قمعها لمحتجي السترات الصفراء في الأسبوع الثلاثين على التوالي، واندلعت اشتباكات محدودة خلال الاحتجاجات مع تراجع عدد المتظاهرين بفارق كبير عن ذروته في نوفمبر.

وعرض التلفزيون الفرنسي صورا لعدد قليل من المتظاهرين يرشقون عربات الشرطة بمقذوفات في ضاحية درانسي قرب شمال باريس بينما استخدمت الشرطة قنابل الغاز ومدافع المياه ضد المتظاهرين في مدينة مونبلييه بجنوب البلاد. وشهدت مدينة ديجون بوسط فرنسا اشتباكات أيضا.

وذكرت الحكومة الفرنسية أن 10300 شخص تظاهروا في أنحاء البلاد مقارنة بنحو 9500 شخص السبت الماضي.

لكن العدد منخفض بفارق كبير عن ذروة الاحتجاجات في نوفمبر وديسمبر حين خرج ما يقدر بنحو 300 ألف شخص إلى الشوارع أيام السبت في احتجاجات أسفرت في كثير من الأحيان عن أعمال عنف وتخريب واسعة النطاق في باريس.

واندلعت الاحتجاجات بعد غضب عام ضد رفع ضرائب الوقود.

وكانت هذه الحركة الشعبية غير المسبوقة ظهرت لأول مرة بعد حالة الغضب من الضرائب وضد السياسة الاجتماعية للحكومة، ثم تحولت إلى حراك متعدد الأوجه.

وبعد أشهر من التحركات المتنوعة التي استقطبت عشرات الآلاف من المتظاهرين الذين فاق عددهم في بعض المرات 280 ألف شخص، بدأ التحرك بالتراجع في الأسابيع الأخيرة. وفي 18 مايو/أيار، بلغ عدد المحتجين في كل أنحاء فرنسا 15500 شخص، وفي 25 مايو/أيار انخفض عدد المتظاهرين إلى 12500 شخص.

ومع ذلك، لا يزال عدد من المتظاهرين الذين التقتهم وكالة الأنباء الفرنسية بين الحشود، يتحلون بالأمل.

في سياق متصل، أعلن مدعي عام باريس هذا الأسبوع أنه ستتم محاكمة رجال شرطة بسبب استخدام العنف خلال المظاهرات. وأثار هذا الإعلان غضب نقابات الشرطة. وبالرغم من ذلك، رفع العديد من المحتجين في شوارع باريس السبت لافتات منددة بالشرطة.

ومنذ بدء الحراك جرح نحو 2448 متظاهرا، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية في 13 مايو/أيار. وبحسب تعداد قام به الصحافي المستقل دافيد دوفرسنيه، فإن 24 من الجرحى اقتلعت أعينهم و5 قطعت أيديهم.