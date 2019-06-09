شهدت هونج كونج انطلاق مهرجان قوارب التنين السنوي، الذي يقام كل عام في اليوم الخامس من الشهر الخامس من السنة القمرية حسب التقويم الصيني، حيث اصطفت قوارب التنين الملونة، عند واجهة هونج كونج المائية، مع انتظار المتنافسين على متنها لخوض سباق سنوي.

واستعدت الفرق بالتدريب للمشاركة في هذه السباقات لأسابيع، إن لم يكن لشهور سبقت هذا المهرجان.وتعتبر منطقة أبيردين، التي كانت في السابق قرية تشتهر بصيد الأسماك، واحدة من المواقع البارزة لسباق قوارب التنين، وهي اليوم منطقة حضرية مكتظة بالسكان.

ورغم أن سباق قوارب التنين يعد حاليا رياضة، فإن هذا المهرجان له جذور في الثقافة الصينية، حيث يقام تخليدا لذكرى وفاة البطل الصيني الأسطوري كو يوان غرقا في نهر مي لو، عندما خرج في احتجاج على الحكام الفاسدين.