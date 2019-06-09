اكتشفت فنانة أسترالية بالصدفة موهبة جديدة لديها عندما زارت مدينة «كوينز تاون» في جزيرة تسمانيا، حيث لاحظت وجود العديد من الصخور غير العادية في كل مكان.

وفق مجلة «Curioctopus» الإيطالية، فإنَّ جنيفر ألنوت فنانة من نوع خاص تتميز بموهبة فريدة وغريبة أيضاً بعض الشيء، وهي جمع الصخور بجميع أحجامها ورسم عيون بشرية ذات ألوان رائعة عليها، وإعادتها مرة أخرى إلى مكانها، رغبة منها في عثور شخص ما عليها، شغف هذه الفنانة تحوّل إلى تجربة فنيّة فريدة بدأتها بعد زيارة المكان الذي يمتلك تاريخاً تعدينياً واسعاً، ومع مرور الوقت بدأ مشروع جنيفر في النمو، ورغم أنَّ رسوماتها على الصخور قد تبدو مخيفة للبعض قليلاً، انتشرت بشكل كبير على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي ولاقت إعجاب الكثيرين.