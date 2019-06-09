أطلق مطعم بريطاني شهير خدمة جديدة تتضمن تخصيص نادل تكون مهمته وضع الطعام في فم الزبون مباشرة باستخدام عيدان الأكل الصيني، وبالتالي لن يكون مطلوبا من الزبون سوى الجلوس وفتح فمه لاستقبال الطعام ومضغه، وحين يفرغ من ذلك، سيتولى النادل المخصص له مهمة سقيه بمشروبه المفضل أيضاً.

وهذه التجربة الفريدة من نوعها والتي سماها «رفع الأيدي»، أو Hands Off، مستوحاة من تقليد شعبي منتشر بين سكان العاصمة التايلاندية بانكوك، لتكريم الضيوف، ومعاملتهم باحترام شديد من قبل المضيفين، بحسب صحيفة «مترو» البريطانية، ولمحبي تجربة هذه الخدمة الفريدة سيتعين عليهم فقط بذل قليل من المجهود من خلال حجز تذكرة للحضور، وترك الباقي على موظفي المطعم. ويبلغ سعر التذكرة لهذه التجربة 20 جنيهاً استرلينياً لقائمة التذوق، إذ تذهب العائدات بأكملها إلى جهة خيرية، تقدم الطعام للأطفال الفقراء في العالم.