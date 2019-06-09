  • الأحد ٥ شوال ١٤٤٠
  • الأحد , يونيو 09, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 255092 تاريخ النشر: حزيران 09, 2019 الوقت: 15:29 الاقسام: منوعات  
مطعم بريطاني يدلل الزبائن

مطعم بريطاني يدلل الزبائن

أطلق مطعم بريطاني شهير خدمة جديدة تتضمن تخصيص نادل تكون مهمته وضع الطعام في فم الزبون مباشرة باستخدام عيدان الأكل الصيني، وبالتالي لن يكون مطلوبا من الزبون سوى الجلوس وفتح فمه لاستقبال الطعام ومضغه، وحين يفرغ من ذلك، سيتولى النادل المخصص له مهمة سقيه بمشروبه المفضل أيضاً.

وهذه التجربة الفريدة من نوعها والتي سماها «رفع الأيدي»، أو Hands Off، مستوحاة من تقليد شعبي منتشر بين سكان العاصمة التايلاندية بانكوك، لتكريم الضيوف، ومعاملتهم باحترام شديد من قبل المضيفين، بحسب صحيفة «مترو» البريطانية، ولمحبي تجربة هذه الخدمة الفريدة سيتعين عليهم فقط بذل قليل من المجهود من خلال حجز تذكرة للحضور، وترك الباقي على موظفي المطعم. ويبلغ سعر التذكرة لهذه التجربة 20 جنيهاً استرلينياً لقائمة التذوق، إذ تذهب العائدات بأكملها إلى جهة خيرية، تقدم الطعام للأطفال الفقراء في العالم.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 9/5336 sec