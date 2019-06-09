يشارك الفيلم الايراني القصير «الذبح» للمخرجين سامان حسين بور وآكو زندكريمي في مهرجان «نورديك» الدولي في النرويج.

وستنطلق فعاليات المهرجان بنسخته الثانية عشرة في الثامن والعشرين من يونيو الجاري وستستمر حتى الثلاثين منه ويشارك في المهرجان 48 فيلما من 22 دولة.

وفيلم «الذبح» يروي قصة اسرة تتعرض لموقف صعب في عزّ الشتاء تضطر بسببه الى بيع البقرة الوحيدة التي تمتلكها الا ان الأبن يفرض الامر فيقوم بتهريب البقرة.