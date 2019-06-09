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رقم الخبر: 255089 تاريخ النشر: حزيران 09, 2019 الوقت: 15:30 الاقسام: ثقافة وفن  
«الذبح» في سباق مهرجان «نورديك» الدولي

«الذبح» في سباق مهرجان «نورديك» الدولي

يشارك الفيلم الايراني القصير «الذبح» للمخرجين سامان حسين بور وآكو زندكريمي في مهرجان «نورديك» الدولي في النرويج.

وستنطلق فعاليات المهرجان بنسخته الثانية عشرة في الثامن والعشرين من يونيو الجاري وستستمر حتى الثلاثين منه ويشارك في المهرجان 48 فيلما من 22 دولة.

وفيلم «الذبح» يروي قصة اسرة تتعرض لموقف صعب في عزّ الشتاء تضطر بسببه الى بيع البقرة الوحيدة التي تمتلكها الا ان الأبن يفرض الامر فيقوم بتهريب البقرة.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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