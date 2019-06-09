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رقم الخبر: 255087 تاريخ النشر: حزيران 09, 2019 الوقت: 15:30 الاقسام: ثقافة وفن  
«العجوز والقطة» يشارك في مهرجان دولي بأمريكا

«العجوز والقطة» يشارك في مهرجان دولي بأمريكا

تأهل الفيلم الإيراني القصير «العجوز والقطة» للمخرج وحيد حق وردي الى المشاركة في مهرجان «307» الدولي للأفلام في امريكا.

وسيقام المهرجان بنسخته الثالثة في الرابع والعشرين من اغسطس المقبل.

«العجوز والقطة» من إنتاج وإخراج وتحرير وحيد حق وردي يلقي الضوء على قصة عجوز وحيدة تعيش برفقة قطة في منزل ريفي وهي تتناول الإفطار والغداء والعشاء معها فتمرض المرأة العجوز وتموت ...

وقد شارك الفيلم في العديد من المهرجانات الدولية منها مهرجان ميلووكي المستقل الدولي للأفلام القصيرة في أمريكا، مهرجان «سيلير» السينمائي في روسيا، مهرجان نيويورك للأفلام في أمريكا ومهرجان هونغ كونغ السينمائي في الصين، مهرجان «خوسيه فرانسيسكو روسادو»، ومهرجان  Wasaga Film Festival السينمائي في كندا،ومهرجان جراند إيندي وايز كانونشن (Grand Indie Wise Convention) في فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية ، ومهرجان جيو (GEO Film Festival and EXPO Cinema) السينمائي في إيطاليا ومهرجان تحدي الفيديو في قبرص.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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