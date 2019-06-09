تبدأ فعاليات مهرجان فيلم الفن بدورته الـ 27 يوم 14 يونيو وحتى 22 يونيو من الشهر ذاته. وينافس فيلم الإنيميشن «الثعلب» للمخرج «صادق جوادي» في قسم الأفلام القصيرة بالمهرجان.

ويشارك فيلم «شوال أرز» من إخراج «محمد علي طالبي» في القسم غير التنافسي بالمهرجان. وفيلم «الغزو» لـ«شهرام مكري» احدى الأعمال المختارة للمشاركة في قسم الحب والفوضى بهذا الحدث.

ويروي الفيلم قصة ثعلب في مقتبل العمر يقع في شباك صياد فيربط الصياد جرس كلبه في عنق الثعلب ويطلقه في الغابة وتبدأ معاناة الثعلب في العيش والبقاء على قيد الحياة لينتهي به الامر الى الاقتناع بالعودة الى الصياد ليكون أليفاً.

وعرض فيلم «الثعلب» حتى الآن في مهرجان «التشه» الإسباني و«كارتون كلاب» الإيطالي و«رجينا» في كندا و«انيما انيما» في صربيا و«سينه انيما» في البرتغال و«انيميست» الروماني و«فلوكسوس» في هولندا ومهرجان «اثينا» في اليونان و«فینسیا» في فرنسا و«لشبونة» بالبرتغال و«الجبل الأخضر» في أمريكا.

ونجح هذا الفيلم حتى الآن في قنص جائزة أفضل فيلم انيميشن قصير بمهرجان «وارنا» في بلغاريا وجائزة أفضل فيلم قصير من مهرجان «الإنيميشن والتلفزيون» في تورينو بإيطاليا.

كما وحاز الفيلم على جائزتين من مهرجان الإنيميشن في طهران بدورته الحادية عشرة وهما جائزة القسم الأول بالمسابقة الوطنية وجائزة أفضل موسيقى تصويرية.