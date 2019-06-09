اعلن مساعد الشؤون الثقافية لرئيس منظمة الثقافة والعلاقات الاسلامية في ايران «سيد محمد حسين هاشمي» عن اقامة الاسبوع الثقافي التركماني باستضافة هذه المنظمة في ايران.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جري بين المسؤول الثقافي الايراني مع سفير جمهورية تركمانستان في طهران «احمد قربان اوف».

واوضح هاشمي، ان الاسبوع الثقافي التركماني سيبدأ اعتبارا من 16 حزيران / يونيو الحالي في طهران، وبالتعاون مع منظمة الثقافة والعلاقات الاسلامية والمستشارية الثقافية الايرانية في تركمانستان وايضا وزارة الثقافة التركمانية؛ ويضم العديد من الفعاليات والبرامج الثقافية والفنية بما فيها الامسيات الشعرية والادبية ومعارض الحرف اليدوية والفنون التشكيلية لهذا البلد.

وفي السياق، لفت مساعد رئيس منظمة الثقافة والعلاقات الاسلامية الى زيارة وزير الثقافة التركماني على راس وفد من 50 فنانا بارزا السبت القادم (15 حزيران / يونيو) الى طهران.

ونوه هاشمي بدور الزيارات المتبادلة بين المسؤولين الثقافيين لدى ايران وتركمانستان والوثائق الثنائية الموقعة، في تنمية وتعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين؛ مردفا ان اقامة الاسابيع الثقافية تشير الى العلاقات الواسعة القائمة بين طهران وعشق اباد ودورها الفاعل في تعزيز الاواصر اللغوية والثقافية بين الشعبين الايراني والتركماني.