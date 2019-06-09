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رقم الخبر: 255084 تاريخ النشر: حزيران 09, 2019 الوقت: 14:57 الاقسام: دوليات  
العثور على سيناتورين سابقين مقتولين بولايتي أركانزاس وأوكلاهوما الأمريكيتين

العثور على سيناتورين سابقين مقتولين بولايتي أركانزاس وأوكلاهوما الأمريكيتين

في حادثتين جذبتا اهتمام وسائل الإعلام، عثرت السلطات الأمريكية خلال يومين على جثتي عضوين سابقين في مجلسي شيوخ ولايتي أركانزاس وأوكلاهوما، قتلا بالرصاص داخل منزليهما.
وأكدت شرطة أركانزاس أن جثة السيناتورة الجمهورية السابقة ليندا كولينز سميث (56 عاما) عثر عليها داخل منزلها في مقاطعة راندولف، وقتلت بطلقة نارية ويعتقد المحققون أن وفاتها نتيجة جريمة قتل.
وأفادت وسائل إعلام بأن جيران كولينز سميث التي عملت سيناتورة في مجلس شيوخ الولاية من 2010 إلى 2018 سمعوا صوت رصاص من منزلها قبل يوم أو يومين من ذلك.
أما بخصوص السيناتور الثاني فهو الجمهوري جوناثان نيكولز (53 عاما)، الذي تولى مقعد السيناتور في مجلس شيوخ ولاية أوكلاهوما من 2000 حتى 2012 ثم عمل في جامعة مدينة أوكلاهوما وعثر على جثته في منزله الأربعاء بعد ورود تقارير عن سماع دوي إطلاق نار فيه.
وأكدت السلطات المحلية وفاة نيكولز الخميس، مشيرة إلى أن خبراء الطب الشرعي يحاولون الكشف عن ملابسات الوفاة المشبوهة.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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