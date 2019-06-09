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رقم الخبر: 255081 تاريخ النشر: حزيران 09, 2019 الوقت: 14:51 الاقسام: رياضة  
إطلاق اسم اسطورة الملاكمة محمد علي كلاي على مطار أميركي
تكريما له واعتزازا به..

إطلاق اسم اسطورة الملاكمة محمد علي كلاي على مطار أميركي

تم اطلاق اسم أسطورة الملاكمة محمد علي كلاي على مطار مدينة لويسفيل بولاية كنتاكي الأميركية، تكريمًا واعتزازًا من مسؤوليها به؛ حيث عاش وسطهم حتى توفي في 3 يونيو 2016 عن عمر ناهز الـ 74 سنة.

ومن جانبه قال رئيس مجلس هيئة المطارات، جيم ويلش، في تصريحات صحفية له، إن قرارهم يأتي ليؤكد للعالم مدى فخرهم بربط اسم محمد علي كلاي ليس بمدينتهم فقط بل بمطارهم الكبير.

وهو الأمر الذي شدد عليه رئيس بلدية مدينة لويسفيل، بإشارته في تصريحات صحفية له هو الآخر، إلى أن محمد علي كلاي ترك إرثاً من القيم الإنسانية والرياضية التي ألهمت مئات الملايين من البشر لذا من الجميل أن يخلدوا اسمه عبر مطارهم.

وهو الأمر الذي أسعد (لوني علي) أرملة أسطورة الملاكمة محمد علي كلاي، مشيرة إلى أن الزوار من جميع أنحاء العالم للمدينة سيتذكرونه دوماً.

 
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مصدر الخبر: العالم
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