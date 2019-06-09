تشتهر مدينة كاشان بزراعة الورد واستخراج مائه إلا إن بعض القرى الأقرب إلى طهران بدأت تهتم بهذه الزراعة أخيراً كاشفة عن سوق جديدة للعمل الموسمي لسكان طهران.

تقترن رائحة الورد الجوري الجميلة في إيران بمدينة كاشان وحقولها الواسعة المزهرة، التي تفتح في فصل الربيع لسكانها باب رزق موسمي يرفد دخل ريف المدينة، إلا إن العاصمة طهران القريبة من مدينة كاشان بدأت تزين حقولها بورد الجوري لتعزيز الانتاج وخلق فرص عمل جديدة تغني اقتصاد البلاد.

لم يمنع المناخ شبه الصحراوي في أطراف العاصمة طهران ورود الجوري من النمو، فهي مقاومة ضد شح المياه، يزهر الجوري في أول الربيع ويقطف في شهري آيار وحزيران. أما قرية في «محمد آباد عربها» قرب مدينة «ورامين» جنوب طهران فقطف الورود يتأخر لمدة 20 يوما بسبب برودة الجو.

تجذب المنطقة السياح من داخل وخارج إيران، فالرائحة العطرة للحقول تبث النشاط في الزوار مما يجعلهم يعودون دائماً، أغلب السياحة الداخلية تتجه نحو كاشان لمشاهدة حقول الورد وكيفية تقطير ماء الورد، لكن قرية «محمد آبادي» تمكنت من تحقيق شهرتها الخاصة في هذا المجال وجذب السياح.

تقول إحدى السيدات اللواتي يعملن في حقول الورد إن الطقس السنة كان مختلفا فقطف الورود تأخر حتى منتصف آيار بسبب البرودة، وعن مهنة تقطير الورود توضح السيدة بإن هذه المهنة ورثتها القرية عن الأجداد وستحاول جاهدة للحفاظ على هذه المهنة وتعليمها لابنائها.

ورود شمال وجنوب طهران

في شمال طهران الأجواء أكثر رطوبةً ويمكن للورود أن تنمو بشكل أفضل حيث بدأت حركة معامل تقطير ماء الورد تنشط شمال العاصمة بشكل ملفت وهي في الغالب معدة للتصدير.