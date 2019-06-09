أكد المدير الفني لمنتخب البرازيلي، أدينور ليوناردو باتشي (تيتي)، شعوره بالإحباط لغياب نجم الفريق نيمار عن بطولة كوبا أمريكا التي تستضيفها الأراضي البرازيلية للإصابة.

وقال تيتي في مؤتمر صحفي عقب مران الفريق السبت في مدينة بورتو أليجري: (من الناحية الإنسانية أشعر بالقلق عليه بسبب مشكلاته، وكمدرب أشعر بالإحباط لغياب لاعب يعد بالنسبة لي من أفضل 3 لاعبين في العالم، بجانب كريستيانو رونالدو و(ليونيل) ميسي).

وحظي مران السبت بمشاركة ويليان لاعب تشيلسي الذي تم استدعاؤه لقائمة المنتخب ليحل محل نيمار الذي أصيب في الكاحل الأيمن خلال ودية بلاده أمام قطر فجر الخميس الماضي، ليغيب عن كوبا أمريكا وسط الجدل الذي يحيط به بسبب اتهام فتاة له باغتصابها في باريس.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب البرازيلي الأحد هندوراس في آخر ودية قبل أن يستهل مشواره في بطولة كوبا أمريكا في 14 من الشهر الجاري أمام بوليفيا في المباراة الافتتاحية ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضا فنزويلا وبيرو.