نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت بأن توقف التنفس أثناء النوم يسبب تسارع العمر البيولوجي.ووفقاً للموقع الطبي الأمريكي (MedicalXpress)فأظهرت النتائج أن كل انخفاض في مؤشر توقف التنفس أثناء النوم يرتبط بتسارع العمر البيولوجي بمعدل بما يعادل 215 يوما.

وقال المؤلف الرئيسي شياو يو لي، زميل أبحاث ما بعد الدكتوراه في قسم اضطرابات النوم والكساد في قسم الطب في مستشفى بريجهام الأمريكية: (قد لا يكون عمر الناس البيولوجي هو نفس العمر الزمني، حيث إن الأفراد الذين يكون عمرهم البيولوجي أعلى من عمرهم الزمني تظهر عليهم الشيخوخة المبكرة.

ويتميز توقف التنفس أثناء النوم الانسدادي بخلل في التنفس أثناء النوم، وغالبا ما يؤدي إلى انخفاض في تشبع الأوكسجين فى الدم وعادة ما يتم إنهاؤه عن طريق إثارة قصيرة من النوم.

جدير بالذكر أن ما يقرب من 30 مليونا من البالغين فى الولايات المتحدة الأمريكية يعانون من توقف التنفس أثناء النوم، وتشمل علامات التحذير الشائعة الشخير والنعاس الشديد أثناء النهار.