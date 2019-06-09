يرسخ قاسم جومارت توكاييف الرئيس المؤقت لقازاخستان أقدامه في المنصب من خلال انتخابات تجرى يوم الأحد بعد استقالة الرئيس المخضرم نور سلطان نزارباييف واختياره توكاييف لخلافته.

واختار نزارباييف، الذي حكم البلاد لقرابة ثلاثة عقود قبل أن يتنحى في مارس آذار، توكاييف الدبلوماسي البالغ من العمر 66 عاما ليكون خليفة له مما يجعل فوزه بالانتخابات في حكم المؤكد.

ويقول منتقدون إن هذا الترتيب ليس ديمقراطيا لكن الانتقال السلس للسلطة يلقى استحسانا من روسيا والصين جارتي قازاخستان وكذلك من شركات الطاقة والتعدين الأجنبية التي استثمرت مئات المليارات من الدولارات في الجمهورية السوفيتية السابقة الغنية بالنفط.

وبالنسبة للناخبين المسجلة أسماؤهم والبالغ عددهم 12 مليون نسمة، سيكون توكاييف الذي تولى من قبل منصب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، الوجه المألوف الوحيد بين سبعة مرشحين يخوضون المنافسة بعد حملة انتخابية قصيرة وهادئة.

وبعد أن أدلت بصوتها لصالح توكاييف، قالت ناتاليا وهي ناخبة من أصحاب المعاشات ”حسنا.. نزارباييف لم يعد مرشحا ولا أعرف أيا من المرشحين الآخرين“.

ولا يزال نزارباييف زعيما لحزب نور أوتان ودأب على الفوز بالرئاسة بنسبة تتجاوز 90 بالمئة في انتخابات قال مراقبون غربيون إنها لم تكن حرة ولا نزيهة.

وبرلمان قازاخستان يخلو من المعارضة إلى حد بعيد وتضيق السلطات الخناق على الأصوات المعارضة من خلال السيطرة على وسائل الإعلام التقليدية والإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.

فعلى سبيل المثال تعذر الدخول إلى فيسبوك وتليجرام في ساعة مبكرة من صباح الأحد في الما اتا أكبر مدينة في قازاخستان.

لكن بضع مئات من المحتجين تظاهروا في متنزه بوسط الما اتا يوم الأحد وهتفوا ”العار“. وشاهد مراسل لرويترز الشرطة وهي تعتقل العشرات.