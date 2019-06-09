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رقم الخبر: 255072 تاريخ النشر: حزيران 09, 2019 الوقت: 14:30 الاقسام: رياضة  
الأسترالية بارتي تحرز لقب بطولة (رولان غاروس)

الأسترالية بارتي تحرز لقب بطولة (رولان غاروس)

توجت الأسترالية آشلي بارتي بلقب بطولة رولان غاروس بفوزها على التشيكية ماركيتا فوندروسوفا في النهائي بمجموعتين نظيفتين السبت.

وتمكنت آشلي من إنهاء اللقاء لمصلحتها  بنتيجة 6-1 و6-3 خلال 70 دقيقة. لتحرز لقبها الأول للفردي في البطولات الأربع الكبرى وتصبح أول لاعبة أسترالية تحصد لقب فرنسا المفتوحة للتنس في عمر 46 عاما، يوم السبت.

وانضمت بارتي المصنفة الثامنة في البطولة إلى مارغريت كورت (1969 و1970 و1973) وإيفون جولاجونج-كاولي (1971) في قائمة اللاعبات الأستراليات اللواتي حصدن لقب الفردي في رولان غاروس في عصر الاحتراف.

 

 
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مصدر الخبر: روسيا اليوم
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