حققت البريطانية جيمي تشادويك، فوزها الثاني في 3 سباقات، لتمدد صدارتها لسلسلة سباقات دابليو للسيارات النسائية بالكامل أمام منافستها الهولندية بايتزكه فيسر في ميسانو بإيطاليا السبت.

ورفعت السائقة البريطانية رصيدها إلى 68 نقطة متقدمة بفارق 13 نقطة عن فيسر صاحبة المركز الثاني.

وقالت تشادويك الفائزة في هوفنهايم الشهر الماضي (شعرت أنه سباق طويل. لم أرد ارتكاب أي أخطاء).

وتتنافس المتسابقات بسيارات متطابقة من بطولة الفورمولا 3، ويبلغ مجموع الجوائز المالية 1.5 مليون دولار في البطولة المؤلفة من 6 سباقات، وتحصل الفائزة باللقب على 500 ألف دولار.