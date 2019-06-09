خطف سيباستيان فيتل، مركز أول المنطلقين بجائزة كندا الكبرى في بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1 للسيارات من لويس هاميلتون سائق مرسيدس، ليضع فريقه فيراري في المقدمة للعام الثاني على التوالي.

وسيأمل فيتل، الذي انطلق من مركز أول المنطلقين في كندا في العام الماضي، ليحيي آمال فيراري في اللقب، في تكرار الأمر مع انطلاق هاميلتون متصدر بطولة السائقين بجانبه من الصف الأول.

وهذه هي المرة الأولى التي يحصد فيها السائق الألماني، مركز أول المنطلقين في 17 سباقا ورقم 56 في مسيرته.

وسينطلق شارل لوكلير، زميل فيتل من المركز الثالث، بينما حقق دانييل ريتشياردو سائق رينو مفاجأة بخطف المركز الرابع.

وسيبدأ بيير جاسلي سائق ريد بول من المركز الخامس، وبجانبه فالتيري بوتاس سائق مرسيدس الذي لم يستطع فعل أفضل من الانطلاق من المركز السادس، بعدما فقد السيطرة على سيارته أثناء المحاولة الأولى في الفترة الأخيرة للتجارب.

ولم يستطع فيتل كتمان احتفالاته وصرخ في سعادة عبر دائرة الاتصال مع فريقه، عند إبلاغه بحصد مركز أول المنطلقين.