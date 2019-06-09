فجر المنتخب التركي، مفاجأة من العيار الثقيل بتغلبه على ضيفه الفرنسي، بهدفين دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما السبت، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثامنة بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا.

تقدم المنتخب التركي بهدف سجله كان أيهان في الدقيقة 30، وأضاف سينجيز أوندير في الدقيقة 40.

ورفع المنتخب التركي رصيده إلى 9 نقاط وتصدر المجموعة الثامنة، فيما توقف رصيد المنتخب الفرنسي عند ست نقاط في المركز الثاني.

وفي المباراة الثانية، انتزع منتخب أيسلندا، فوزا صعبا من ضيفه منتخب ألبانيا بهدف دون رد.

ويدين المنتخب الأيسلندي بالفضل في هذا الفوز للاعبه يوهان بيرج جودموندسون في الدقيقة 22.

ورفع المنتخب الأيسلندي رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثالث، بينما توقف رصيد منتخب ألبانيا عند 3 نقاط في المركز الرابع.

وفي المباراة الثالثة، فاز منتخب مولدوفا على ضيفه منتخب أندورا بهدف نظيف.

ويدين منتخب مولدوفا بالفضل في هذا الفوز للاعبه إيجور أرماس الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثامنة.

وحصد منتخب مولدوفا أول ثلاث نقاط له في البطولة ليصعد للمركز الخامس، بينما ظل منتخب أندورا بلا نقاط في قاع الترتيب.

وفيما يلي نتائج المباريات الاخرى التي جرت مساء السبت:

كرواتيا 2 – ويلز 1

اذربيجان 1 – المجر 3

استونيا 1 – ايرلندا الشمالية 2

روسيا 9 – سان مارينو صفر

ارمينيا 3 – ليشتنشتاين صفر

فنلندا 2 – البوسنة والهرسك صفر

روسيا البيضاء صفر – المانيا 2

اسكتلندا 2 – قبرص 1

بلجيكا 3 – كازاخستان صفر

اليونان صفر – ايطاليا 3