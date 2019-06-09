فرط الحركة من المشاكل التي يعاني منها نسبة كبيرة من الأطفال، وفي هذه الحالة يجب أن يكون للأبوين دور مهم في تربية الطفل ومعرفة الطرق الصحيحة للتعامل معه، لذلك نقدم نصائح مهمة التعامل مع فرط الحركة عند الأطفال وفقا لما ذكره موقع flintobox.

- احتواء الطفل والقرب منه والتحدث معه دائما، حتى لا يشعر بالوحدة والعدوانية، لأن طفل فرط الحركة يحتاج دائما للعطف والحب.

- يحتاج طفل فرط الحركة لتفريغ طاقته دائما، فمن الممكن مساعدته بتوفير بيئة مناسبة له وإشغال وقته وطاقته في رياضة تناسبه مثل الكاراتيه والسباحة.

- تنمية مهارات الطفل والبحث عن مواهبه مثل الرسم والغناء والتمثيل وتشجيعه على تفريغ طاقته في الأشياء التي يحبها.

- ابتعدي عن تجاهل أسئلة الطفل وخذي رأيه دائما في الأمور التي تخصك حتى يشعر بأن له دور في حياتك وتعززي ثقته بنفسه.

- كافئي طفلك عندما يقوم بإنجاز شيء بشكل إيجابي فذلك يعزز ثقته بنفسه ويبعده عن فرط الحركة.