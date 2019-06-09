قالت المختصة في علاج الأورام السرطانية مستانه صانعي إنه يتم حاليا استخدام الأساليب (ثلاثية الأبعاد) في مجال العلاج الإشعاعي ويمكن القول بأن العلاج الإشعاعي في ايران يضاهي البلدان المتقدمة في العالم.

وأضافت مستانه صانعي، في مؤتمر صحفي حول أحدث اساليب علاج السرطان، في الإشارة إلى علاجات جديدة في مركز العلاج الإشعاعي والأورام، (لقد بدأنا تقنيات جديدة لعلاج السرطان).

وتابعت: إننا نستخدم اسلوب العلاج الإشعاعي أو الهرموني في علاج سرطان البروستات بدلاً من المضاعفات الوخيمة للجراحة.

وفي سياق متصل قال أخصائي علاج الأورام بالإشعاع حميد رضا دهقان، : (إن مشاكلنا في الشؤون الصحية للرجل والمرأة تتمثل باحتمالات الاكتشاف المبكر للسرطان ، ويمكننا القول، أنه في مجال العلاج الإشعاعي، نجحنا في دفع البلاد الى الامام في هذا المجال).

ونوه الى استخدام أساليب ثلاثية الأبعاد في مجال العلاج الإشعاعي حاليا ، مضيفا أننا نستطيع القول أن اسلوب العلاج الإشعاعي في ايران يعد من بين الاكثر تقدما في العالم.

ولفت الى أن عددا كبيرا من المصابين بالاورام الخبيثة من بلدان الجوار والخليج الفارسي يتلقون العلاج في المستشفيات الايرانية وفق أحدث اساليب العلاج الاشعاعي.