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رقم الخبر: 255061 تاريخ النشر: حزيران 09, 2019 الوقت: 14:21 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
علاج مرضى السرطان الأجانب في ايران بثلث التكلفة العالمية

علاج مرضى السرطان الأجانب في ايران بثلث التكلفة العالمية

اعلن الأخصائي الايراني فی طب الأورام الإشعاعي (هادي مولانا) عن معالجة مرضى السرطان الاجانب في ايران بثلث التكاليف العلاجية لذات المرضى في البلدان الاخرى.

وخلال موتمر صحفي يوم السبت على هامش الملتقى الـ43 لجمعية الاطباء الجراحين في طهران، اوضح هادي مولانا ان تكلفة علاج السرطان باستخدام الاساليب المتطورة في اوروبا واميركا تتراوح بين 30 و 40 الف دولار؛ مضيفا لكننا تمكنا من استقطاب المرضى الاجانب ومعالجتهم بمبلغ يبلغ ثلث هذه التكلفة.

واضاف، ان استخدام الاساليب المتطورة في علاج السرطان داخل البلاد ساهم في درّ عائدات للبلاد فضلا عن الحيلولة دون مغادرة المرضى للعلاج في الخارج. 

ومن جانبها شرحت عضو الهيئة العلمية لجامعة العلوم الطبية في ايران خلال الملتقى اليوم، الاساليب والطرق المتطورة المتداولة في ايران لعلاج السرطان، وقالت : نحن تمكنا من توفير الظروف المناسبة لاستقطاب المرضى الاجانب من الدول الجارة والمنطقة.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
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