شهد احتياطي محطات الطاقة في ايران ارتفاعاً الى 6 آلاف ميغاواط، كما أفاد المدير التنفيذي لشركة شبكة الكهرباء الايرانية داود فرخزاد.

وقال فرخزاد، في تصريح أدلى به اليوم السبت، أنه رغم ارتفاع درجات الحرارة في ايران، إلا أن شبكة الكهرباء على استعداد لتغطية الحاجة الاستهلاكية للطاقة في البلاد.

وأشار الى حجم استهلاك الطاقة الكهربائية في البلاد، موضحاً: أن الذروة بلغت عند الساعة 21:33 من مساء أمس (الجمعة) بالتوقيت المحلي (الخامسة و 3 دقائق عصرا بتوقيت غرينتش) حيث بلغت 47 الفا و 709 ميغاواط وهو ما يشير الى زيادة قدرها نحو 500 ميغاوط خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

ونوه فرخزاد الى إن إجمالي حجم التبادل الكهربائي في البلاد وقت الذروة بلغ يوم أمس حوالي 1471 ميغاواط ، منها نحو 1253 ميغاواط مرتبطة بالصادرات و 218 ميغاواط من الواردات واوضح انه في يوم أمس ايضا، بلغ إجمالي الكمية الموفرة من محطات الطاقة أكثر من 6000 ميغاواط فيما بلغ استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي 4851 ميغاواط.