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رقم الخبر: 255026 تاريخ النشر: حزيران 08, 2019 الوقت: 20:11 الاقسام: سياحة  
دخول أول قافلة للسياح العراقيين إلى محافظة ايلام
في اطار تعزيز التعاون السياحي بين المحافظات الايرانية والعراقية؛

دخول أول قافلة للسياح العراقيين إلى محافظة ايلام

دخلت أول قافلة للسياح العراقيين اليوم السبت الى محافظة ايلام (غربي البلاد) بالتزامن مع عطلة عيد الفطر السعيد.

وتأتي هذه الزيارة السياحية تتويجاً للاتفاق التي تم التوقيع عليه خلال زيارة وفد من محافظة ايلام الى العراق مؤخرا من اجل تطوير التعاون السياحي بين هذه المحافظة ومحافظات النجف الاشرف والمثنى والديوانيه العراقية.

وتستغرق زيارة أولى القوافل السياحية العراقية التي تضم 47 سائحاً، 4 ايام يقوم خلالها هؤلاء السياح بزيارة المعالم السياحية التاريخية والطبيعية في محافظة ايلام.

 
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