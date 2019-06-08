دخلت أول قافلة للسياح العراقيين اليوم السبت الى محافظة ايلام (غربي البلاد) بالتزامن مع عطلة عيد الفطر السعيد.

في اطار تعزيز التعاون السياحي بين المحافظات الايرانية والعراقية؛

وتأتي هذه الزيارة السياحية تتويجاً للاتفاق التي تم التوقيع عليه خلال زيارة وفد من محافظة ايلام الى العراق مؤخرا من اجل تطوير التعاون السياحي بين هذه المحافظة ومحافظات النجف الاشرف والمثنى والديوانيه العراقية.

وتستغرق زيارة أولى القوافل السياحية العراقية التي تضم 47 سائحاً، 4 ايام يقوم خلالها هؤلاء السياح بزيارة المعالم السياحية التاريخية والطبيعية في محافظة ايلام.