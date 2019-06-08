*قوات العدو تعتقل حارسا للمسجد الأقصى بعد الاعتداء عليه بوحشية * قيادي في حماس: "هنية" سيغادر غزة في جولة عربية وإسلامية قريبا

قالت قناة عبرية إن المئات من الإسرائيليين قرروا الهجرة من منطقة غلاف غزة بسبب الوضع الأمني المتردي في مستوطنات الغلاف خلال السنوات الأخيرة الماضية.

وذكرت القناة الـ "13" العبرية، مساء الجمعة، أن 10 عائلات إسرائيلية من سكان مستوطنات غلاف غزة، يعتزمون مغادرة المستوطنة قبل بداية الصيف، بسبب الوضع الأمني المتوتر.

وأفادت القناة العبرية بأن هذه العائلات جاءت للسكن إلى غلاف غزة لفترة تكيف قبل حوالي عام، وقررت الاستقرار في المستوطنة، لكن في الأشهر القليلة الماضية عاشت هذه العائلات عدة جولات من التصعيد العسكري بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس في قطاع غزة، ليعلنوا أنهم لا يرغبون في البقاء.

وأشارت القناة إلى أن هذه الخطوة تشكل مصدر قلق كبير في مجلس "شعار هنيغف"، تخوفا من أن يتبعها خطوات أخرى من مستوطنين آخرين يقطنون في منطقة غلاف غزة.

إلى ذلك أدانت القيادة المركزية لتحالف قوى المقاومة الفسطينية خطوة الإدارة الأمريكية بتسليم المناضل الفلسطيني الدكتور عبد الحليم الأشقر لـ"كيان العدو الصهيوني" وحملتها كامل المسؤولية عن حياته، خاصة بعد أن قضى سنوات من الاعتقال التعسفي والإقامة الجبرية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت القيادة المركزية في بيان لها السبت، إن "خطورة هذا الإجراء الأمريكي اللا قانوني وغير الإنساني أنه يأتي في سياق السياسات الأمريكية المعادية لشعبنا وأمتنا وحقوقنا الوطنية والتاريخية والانحياز الأمريكي السافر مع "كيان العدو"، والذي قد يكون مقدمة لاجراءات أخرى تفتح الباب واسعا أمام اختطاف أو إعتقال إو إغتيال عدد من المناضلين الفلسطينيين او العرب الذين يناضون سياسة أمريكا ويناضلون من أجل الحرية والإستقلال الوطني وتحرير بلدانهم من الإحتلال الصهيوني والأمريكي".

واعتبر التحالف في بيانه أن "هذه الخطوة العدائية ستزيد من حالة التوتر والسخط والرفض لسياسة الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة والعالم، خاصة في ظل طرحها لخطط ومشاريع لتصفية القضية والحقوق الفلسطينية تحت ما يسمى "بصفقة القرن".

من جانب آخر اعتدت مجموعة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة العدو الصهيوني، صباح السبت، بصورة وحشية على حارس المسجد الأقصى المبارك مهند ادريس قبل أن تعتقله.

ونقل مراسل "وفا" عن مصدر داخل "الأقصى"، أن الاعتداء والاعتقال جاء بسبب تصدي الحارس ادريس لعناصر الاحتلال التي اقتحمت مصلى باب الرحمة في الجهة الشرقية من الأقصى المبارك بأحذيتها ورفضها خلع الحذاء.

كما اعتقلت قوات العدو شابا فلسطينيا من منطقة خلايل اللوز جنوب شرق بيت لحم، بعد مداهمة منزل والده وتفتيشه.

هذا وكشف قيادي كبير في حركة المقاومة الاسلامية "حماس" عن نية رئيس المكتب السياسي للحركة اسماعيل هنية مغادرة قطاع غزة قريباً في جولة تشمل عدة دول عربية وإسلامية.

وقال المصدر لموقع "دار الحياة": "يحاول هنية أن يخرج لكن الجانب المصري يضع العقبات، فقد تم تأجيل زيارته مرات عدة، وتم وعده من الجانب المصري بالسماح له بمغادرة القطاع بعد عطلة العيد.

ويعتقد المصدر أن سبب تأجيل مغادرة وفد حماس لقطاع غزة بسبب الظروف الأمنية في شبه جزيرة سيناء.

وأشار المصدر، إلى أن هنية سيذهب الى تركيا وقطر (..) متوقعاً أن عدم سماح الجانب المصري لهنية بمغادرة القطاع تجاه تركيا أو ايران بسبب القطيعة بين تلك البلاد.

ورجح المصدر أنه في حالة مغادرة "هنية" غزة سيمكث في الخارج فترة طويلة قد تصل لعام مشيرا الى أن قيادات الحركة تريده أن يخرج من غزه لأنها تحتاج أن يقوم بحراك سياسي في الخارج .

وعلى صعيد ما يتردد عن تبادل الأسرى أجاب: "موقفنا قاطع في هذه المسألة، وهو أنه لن يتم فتح هذا الملف قبل أن تفرج اسرائيل عن الأسرى الذي اعتقلتهم والذي تم اطلاق سراحهم وفق صفقة "شاليط".

*قيادي فلسطيني: فعاليات شعبية سَتَعُم الأراضي الفلسطينية رفضاً لمؤتمر البحرين

في سياق آخر كشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واصل أبو يوسف، عن تحركات شعبية في 25 من الشهر الجاري، في الضفة الغربية وقطاع غزة، والخارج، رفضاً لمؤتمر البحرين الاقتصادي.

وقال في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: إن هناك اجتماعات تُجرى بين الفصائل ومؤسسات المجتمع المدني وكل الفعاليات، من أجل بلورة موقف من خلال فعاليات عملية، وخاصة في الضفة الغربية وقطاع غزة والخارج.

وأضاف: غداً سيكون هناك اجتماع للعديد من الفعاليات المشاركة في هذا التحرك، وسيكون هناك بلورة لما يمكن أن يضع برنامجاً عملياً، وذروة هذا البرنامج في 25 من هذا الشهر، من خلال فعاليات، ستعمّ الأراضي الفلسطينية، في الضفة الغربية وغزة والخارج، رفضاً لمؤتمر البحرين الاقتصادي.

وأكد أبو يوسف، أن الفعاليات عبارة عن مسيرات شعبية وجماهيرية، ولن تكون أيضاً مقتصرة على ذلك، وسيكون أشكال أخرى عديدة تعبر عن إجماع الشعب الفلسطيني في رفض السياسات الأمريكية في المنطقة.