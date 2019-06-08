تمكنت القوات العراقية المشتركة من إحباط هجوم لإرهابيي تنظيم (داعش) في محافظة ديالى شرقي العراق.

ونقلت وكالة أنباء الإعلام العراقي (واع) عن إعلام الحشد الشعبي العراقي قوله في بيان السبت إن “قوات الحشد اللواء 110 في محافظة ديالى صدت بأسلحة ثقيلة وخفيفة هجوماً لداعش على قرية بني كعب في منطقة السعدية شمال شرقي المحافظة” مشيراً إلى عدم وقوع أي خسائر في صفوف قوات الحشد التي لا تزال منتشرة في القرية.

كما أعلنت قيادة شرطة ديالى في بيان أن عناصرها تمكنوا من تفكيك عبوتين ناسفتين في المحافظة خلال اليومين الماضيين وألقوا القبض على إرهابي مطلوب وفق المادة 4 إرهاب .

وتواصل القوات الأمنية العراقية ملاحقة فلول إرهابيي (داعش) في مناطق متفرقة من المحافظات العراقية.

من جانب آخر قتل شخصان وأصيب أربعة آخرون السبت إثر ثلاثة تفجيرات إرهابية منفصلة في العراق.

ونقل موقع السومرية نيوز عن الإعلام الأمني العراقي قوله في بيان إن “قوات الشرطة الاتحادية تعرضت لعمل إرهابي بواسطة عبوة ناسفة في قرية السعدونية بمحافظة كركوك ما أدى إلى مقتل منتسب وإصابة اثنين آخرين”.

وأضاف البيان إن عبوة ناسفة أخرى انفجرت في قرية العصرية بالمحافظة ذاتها ما أدى إلى مقتل عراقي وإصابة ضابط من الشرطة الاتحادية.

كما أصيب منتسب للشرطة بتفجير عبوة لاصقة كانت مثبتة على باب منزله بناحية البغدادي غرب الرمادي بمحافظة الأنبار.

وتواصل القوات الأمنية العراقية ملاحقة فلول إرهابيي (داعش) في مناطق متفرقة من المحافظات العراقية.

إلى ذلك أفادت مصادر أمنية عراقية، بأن عددا من مسلحي "داعش" شنوا هجوما على إحدى القرى الواقعة في محيط العاصمة بغداد، ما أسفر عن سقوط ضحايا.

ووقع الهجوم بعد مرور يومين من كمين نصبه الإرهابيون لقوات الجيش، ما أسفر عن مقتل ستة جنود على الأقل في أعنف حادث تشهده المنطقة منذ اشهر عديدة.

من جهتها أعلنت تركيا تحييد 43 مسلحا منذ بدء العملية العسكرية التركية ضد عناصر حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، قبل 13 يوما.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان، صباح السبت "تحييد 43 إرهابيا منذ بدء العملية العسكرية بمنطقة هاكورك شمال العراق"، لافتة إلى "إبطال مفعول 53 عبوة ناسفة ولغما، وتدمير 74 مخبأ ومغارة في إطار العملية".

وأضافت الوزارة "تحييد إرهابيين اثنين في منطقة ليج بولاية دياربكر شرق تركيا"، موضحة أن "أحد الإرهابيين اللذين تم تحييدهما هو عثمان غولن الملاحق من قبل سلطات الأمن التركية".

وتشن أنقرة بانتظام غارات على مواقع الحزب الكردي في شمال العراق، وتصنفه تنظيما إرهابيا.

وحمل الحزب السلاح على مدى ثلاثة عقود للحصول على منطقة حكم ذاتي للأكراد، قبل أن يعلن عن وقف لإطلاق النار في 2015. وأسفر النزاع بين الجانبين، منذ بدايته عام 1984، عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص.

من جانب آخر تساءل زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، إلى متى تبقى الحكومات غافلة والشعوب تحت الظلم المزعج لترامب وصديقه الظالم نتنياهو.

وصف الصدر الشعب الإيراني بالشعب الأبي الذي أراد الكمال، وهو يعاني ويلات الحصار الظالم من قبل الثالوث المشؤوم.

وأضاف أن الشعب السوري يعاني ويلات الظلم والتسلط والإرهاب، والشعب الليبي يعاني ويلات الحروب الأهلية الطاحنة، والشعب الجزائري يتطلع لمستقبل أفضل لكن مستقبله مجهول، والشعب البحريني أراد الحرية فملأوا السجون بالمعارضين، (الشعب) اليمني لا زال يعاني ويلات الحرب الطائفية والتدخلات الخارجية والجوع والأوبئة.

كما قال: الشعب السوداني أراد الحياة فسارعوا لقتل المعتصمين والمعارضين، الشعب الفلسطيني أراد الحرية فكمموا صوته وقمعوا ثورته، الشعب المصري كان منارا للثورات، واليوم يعاني ويلات التسلط والإرهاب والتفجيرات، الشعب الصومالي المظلوم أراد السلام، وها هو يصارع الجوع والإرهاب والقرصنة.

وتابع زعيم التيار الصدري: الشعب العراقي البصري والموصلي.. العربي والكردي.. المسيحي والإيزيدي.. الصابئي واليهودي.. التركماني والشبكي.. الفيلي والآشوري.. العراق بكل طوائفه أراد الإصلاح وأراد الكرامة، ها هو يعاني ويلات الفساد والفقر والتدخل الخارجي وهيمنة الأحزاب المتنفذة والأطراف غير المنضبطة.

وتساءل زعيم التيار الصدري، أنه "إلى متى تبقى الشعوب مظلومة؟.. إلى متى تبقى الحكومات غافلة؟ إلى متى تبقى الشعوب تحت الظلم المزعج لترامب، وصديقه الظالم نتنياهو؟، إلى متى تبقى الشعوب في واد وحكامها في واد آخر؟ أليس فيكم رجل رشيد؟".