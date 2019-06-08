انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة خمس دول للانضمام للعضوية غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي هي تونس والنيجر وفيتنام إضافة إلى (سانت فنسنت والغرينادين) وأستونيا بدءا من الأول من يناير المقبل وتستمر لمدة عامين.

وقال مركز أنباء الأمم المتحدة أنه تم انتخاب تونس والنيجر عن المجموعة الافريقية بمئة وواحد وتسعين صوتا لكل منهما من إجمالي 193 دولة عضوا بالأمم المتحدة.

وعن مجموعة آسيا والمحيط الهادئ انتخبت فيتنام بمئة واثنين وتسعين صوتا فيما تنضم (سانت فنسنت والغرينادين) إلى عضوية المجلس ممثلة لمجموعة أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي التي تشغل مقعدها حاليا بيرو ومن مجموعة أوروبا الشرقية انتخبت أستونيا لتحل محل بولندا في العام الجديد.

وكانت السلفادور قدمت الجمعة ترشيحها لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن وذلك في مفاجأة لدول أميركا اللاتينية التي كانت اختارت (سانت فينسنت والغرينادين) لتمثيلها خلال عامي 2020 و2021.

وفي أول تعليق على ذلك، تحدث وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي من قاعة الجمعية العامة مع أخبار الأمم المتحدة قائلا: هذه "مسؤولية كبرى لتونس، إن شاء الله تضطلع بها خدمة للسلم والأمن في العالم، وخاصة لخدمة قضايا المنطقة العربية والمنطقة الأفريقية، الذين دعموا هذا الترشح وسنقوم إن شاء الله في الوقت المناسب بواجبنا تجاه هذه البلدان".