عادت حركة السير بصورة جزئية في شوارع الخرطوم، السبت، مع انتشار كبير لقوات الدعم السريع خاصة على الجسور والمواقع الحيوية.

توقيف 2 من قادة الاحتجاج بعد لقائهما رئيس وزراء إثيوبيا

وقال شهود عيان لـ"سبوتنيك" إن هناك "انتشارا كبيرا لقوات الدعم السريع بولاية الخرطوم، مع تمركز بعضها على الجسور وبعض المواقع الحيوية"، موضحين "هناك انتشار لعناصر الجيش والشرطة في مدن أم درمان والخرطوم بحري".

وأضاف شهود العيان "حركة السير عادت بصورة طبيعية جزئيا، عقب إزالة أجزاء واسعة من المتاريس في الشوارع الرئيسية بولاية الخرطوم بواسطة القوات النظامية".

ووصلت المحادثات بين المجلس العسكري والمعارضة إلى طريق مسدود، في ظل خلافات عميقة بشأن من ينبغي أن يقود المرحلة الانتقالية نحو الديمقراطية، ومدتها ثلاث سنوات.

من جهة اخرى أوقفت قوات الأمن السودانية اثنين من قادة حركة الاحتجاج، بعد لقائهما رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، خلال زيارته للخرطوم في محاولة للتوسط بين طرفي النزاع في السودان.

والتقى آبي أحمد، الجمعة، وفدا يمثل المعارضة، ضم المعارضين محمد عصمت وإسماعيل جلاب القيادي في الحركة الشعبية لتحرير السودان، بعد مقتل العشرات من المتظاهرين في حملة قمع دموية في العاصمة، الخرطوم، هذا الأسبوع. وذلك بحسب صحيفة "الوئام".

وقال مساعديهما لوكالة "فرانس برس" إنّ قوات الأمن السودانية أوقفتهما لاحقا من دون أن تضيف أي تفاصيل.

وكانت قوات الأمن أوقفت الأربعاء نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال من منزله في الخرطوم، ياسر عرمان، الذي كان قد عاد إلى العاصمة السودانية من منفاه أواخر الشهر الماضي.

ودان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة توقيف عرمان.