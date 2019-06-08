أعلنت وزارة الداخلية المصرية مقتل 4 مسلحين متورطين في مهاجمة إحدى نقاط التفتيش الأمنية في مدينة العريش شمال سيناء.

ونقلت قناة "إكسترا نيوز" المصرية، السبت، عن الداخلية تأكيدها "مقتل 4 إرهابيين متورطين في مهاجمة أحد الأمكنة الأمنية جنوب العريش".

وتابعت الداخلية أنه تم "العثور بحوزة الإرهابيين على 3 بنادق آلية وحزام ناسف"، لافتة إلى أن العملية جاءت بعد "مداهمة عقار تتخذه العناصر الإرهابية بمنطقة أبو عيطة بالعريش مأوى لهم".

وكانت وزارة الداخلية المصرية قد أعلنت الجمعة إن الشرطة قتلت ثمانية "عناصر إرهابية" في اشتباك معها بمدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء.

وأضافت الوزارة في بيان أن الاشتباك وقع في جنوب العريش حيث تعرضت نقطة تفتيش شرطية لهجوم يوم الأربعاء أودى بحياة ثمانية من رجال الشرطة أحدهم ضابط.