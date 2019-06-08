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رقم الخبر: 255016 تاريخ النشر: حزيران 08, 2019 الوقت: 19:39 الاقسام: عربيات  
فرنسا تبيع فرقاطتين إلى الإمارات بقيمة 750 مليون يورو

فرنسا تبيع فرقاطتين إلى الإمارات بقيمة 750 مليون يورو

قالت صحيفة فرنسية إن باريس باعت فرقاطتين إلى أبو ظبي بقيمة 750 مليون يورو.

وأفادت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، الجمعة، بأن فرنسا باعت فرقاطتين اثنتين من طراز "قوويند" إلى الإمارات.

وأشارت الصحيفة إلى أن بيع الفرقاطتين جاء على خلفية توقيع اتفاق سري بين الإمارات ومجموعة "نافال جروب" الفرنسية (مجموعة صناعية فرنسية متخصصة في مجال الدفاع البحري) في أبو ظبي، يوم 25 مارس/ آذار الماضي.

ولم يصدر إعلان رسمي عن تلك الصفقة، سواء من الجانب الإماراتي أو الفرنسي حتى الجمعة.

وفي وقت سابق، كشفت الإذاعة الفرنسية استنادا إلى وثيقة سرية مؤرخة بـ25 سبتمبر/ أيلول 2018، من إدارة الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع أن الحكومة الفرنسية باعت أسلحة للسعودية والإمارات، وأن تلك الأسلحة استخدمت ضد حركة أنصار الله في اليمن.

 

 
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مصدر الخبر: وكالات
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